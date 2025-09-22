Österreich

Der Sarg mit Peymanns Leichnam wurde extra für die Trauerfeier von Berlin nach Wien gebracht. (picture alliance / TOBIAS STEINMAURER / APA / picturedesk.com / TOBIAS STEINMAURER)

Für Peymann wurde das Tor zur Feststiege mit einem riesigen schwarzen Vorhang drapiert. Davor wurden zwei Feuerschalen auf hohen Säulen aufgebaut. Vor der Trauerfeier mit dem Ensemble und geladenen Gästen nahmen Theaterfans am Sarg Abschied. Am Ende der Trauerfeier wurde der Sarg in einer Prozession einmal um das Theater gefahren.

Peymann war von 1986 bis 1999 Direktor des Wiener Burgtheaters. Der streitbare Theatermacher wurde danach zu einem Ehrenmitglied der "Burg" ernannt. Mit diesem Titel ist im Todesfall eine aufwändige Trauer-Inszenierung gemäß der Tradition des Hauses vorgesehen.

Der Sarg wird nun zurück nach Deutschland gebracht. Die Beisetzung findet am Freitag in Berlin statt. Dort war Peymann im Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Am 26. Oktober verabschiedet sich das Berliner Ensemble in einer Matineé von seinem ehemaligen Intendanten. Er hatte das Ensemble von 1999 bis 2017 geleitet.

