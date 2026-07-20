Der frühere Bürgermeister von Manchester erhält zunächst von König Charles den Auftrag zur Regierungsbildung. Anschließend ist eine Rede Burnhams an seinem Amtssitz in der Downing Street geplant.
In Großbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Die Labour-Partei hatte Burnham am Freitag zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Er wird der siebte Regierungschef Großbritanniens binnen zehn Jahren. Sein Vorgänger Starmer hatte im Juni angesichts schlechter Umfragewerte und Verlusten der Labour-Partei bei Regional- und Kommunalwahlen seinen Rücktritt angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.