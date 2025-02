Bat Yam, südlich von Tel Aviv: In zwei leeren Bussen waren Bomben explodiert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Laut israelischen Medien waren sie abgestellt und leer. Busfahrer in ganz Israel wurden angewiesen, ihre Fahrzeuge nach Sprengsätzen zu durchsuchen. Israels Verteidigungsminister Katz wies die Armee an, ihre Operationen in der Westbank zu intensivieren.

