Schweiz
Bus in Flammen: Sechs Tote und mehrere Verletzte - Polizei geht von Vorsatz aus

Nach einem Busbrand mit mindestens sechs Toten in der Schweiz geht die Polizei von vorsätzlicher Tat aus.

    Eine nächtliche Straße; ein Polizist mit Warnweste steht vor einem Feuerwehrauto.
    Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet. (picture alliance / KEYSTONE / LAURENT MERLET)
    Es kursierten Informationen, dass eine Person das Feuer mit einer brennbaren Flüssigkeit ausgelöst habe, sagte eine Sprecherin dem Sender SRF. Strafrechtliche Untersuchungen seien eingeleitet worden.
    Zu dem Brand war es auf einer Hauptstraße etwa 20 Kilometer westlich der schweizerischen Hauptstadt Bern gekommen. Behörden zufolge wurden fünf Passagiere teils schwer verletzt. Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord des Busses befunden hatten, wurde nicht mitgeteilt.
