Es kursierten Informationen, dass eine Person das Feuer mit einer brennbaren Flüssigkeit ausgelöst habe, sagte eine Sprecherin dem Sender SRF. Strafrechtliche Untersuchungen seien eingeleitet worden.
Zu dem Brand war es auf einer Hauptstraße etwa 20 Kilometer westlich der schweizerischen Hauptstadt Bern gekommen. Behörden zufolge wurden fünf Passagiere teils schwer verletzt. Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord des Busses befunden hatten, wurde nicht mitgeteilt.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.