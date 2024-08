Unglück in Nepal

In Nepal stürzte ein Bus in einen Fluss. (AP)

22 Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Bus war mit 43 Menschen an Bord in einen Fluss gestürzt. Bei den Opfern handelt es sich um indische Touristen. Das Fahrzeug war auf dem Weg von der Stadt Pokhara in die Hauptstadt Kathmandu.

Schwere Verkehrsunfälle sind in dem Himalaya-Staat keine Seltenheit. Viele Straßen in den Bergen sind in einem schlechten Zustand. Während der Regenzeit gibt es regelmäßig Erdrutsche und Überschwemmungen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.