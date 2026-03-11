Ein Polizist sichert die Unglücksstelle; der ausgebrannte Postbus selbst ist hinter Sichtschutzwänden verborgen. (picture alliance / KEYSTONE / LAURENT MERLET)

Die Staatsanwaltschaft im schweizerischen Kanton Freiburg erklärte, der Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen am Rande der Gesellschaft gelebt und als psychisch instabil gegolten. Ein terroristischer Hintergrund wurde ausgeschlossen.

Der Brand hatte sich gestern Abend in der Kleinstadt Kerzers nahe der Hauptstadt Bern ereignet. Nach Polizeiangaben übergoss sich der Täter in dem Linienbus mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sich an. Bei dem sich rasch ausbreitenden Feuer kamen der Brandstifter und fünf weitere Menschen ums Leben. Fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

