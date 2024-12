Buschbrände in Australien (State Control Centre via AAP/dpa)

Im Osten Australiens sorgten zahlreiche Brände dafür, dass die Bewohner in dutzenden ländlichen Orten ihre Häuser verlassen mussten. Die Lage habe sich zwar etwas entspannt, sagte ein Feuerwehrsprecher, aber es werde noch dauern, die Flammen im Nationalpark unter Kontrolle zu bringen. Schließlich, so der Sprecher, sei das Feuer etwa so groß wie der Stadtstaat Singapur.

Die Grampians im australischen Bundesstaat Victoria werden alle paar Jahre von Buschfeuern heimgesucht. Jedoch ist diesmal fast der halbe Nationalpark betroffen.

