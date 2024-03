Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will eine konstruktive Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Wenn in so massiver Art in die Grundrechte eingegriffen werde, müsse man das im Nachgang kritisch auf den Prüfstand stellen, sagte der FDP-Politiker der "Funke Mediengruppe". Alle Beteiligten der Pandemie-Regeln seien das den Bürgern schuldig. Buschmann betonte jedoch, die politischen Entscheidungen seien in den Pandemie-Jahren in bester Absicht getroffen worden. Es gehe bei der Aufarbeitung nicht darum, mit dem Finger auf einzelne Menschen zu zeigen, sondern gemeinsam aus Fehlern zu lernen. Buschmann nannte insbesondere einen Mangel an Transparenz.

Zuletzt waren Rufe nach einer Aufarbeitung laut geworden - darunter auch von vielen Politikern, die selbst an den Corona-Maßnahmen beteiligt waren.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.