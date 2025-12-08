Fußball-Bundesliga
BVB gewinnt Spitzenspiel gegen Hoffenheim nach Pokal-Aus - HSV gewinnt Nordderby

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga nach dem Aus im DFB-Pokal einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Dortmunder gewannen gegen die TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0) und bleiben damit einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten RB Leipzig.

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Torjubel, jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim, Signal Iduna Park am 07. December 2025 in Dortmund, Deutschland.
    Borussia Dortmund gewinnt gegen TSG Hoffenheim - Nico Schlotterbeck jubelt (picture alliance / DeFodi Images / Ralf Treese)
    Julian Brandt (43. Minute) und Nico Schlotterbeck (60.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass das Team von Trainer Niko Kovac auch im zehnten Bundesliga-Heimspiel nacheinander ungeschlagen blieb. Der BVB war zuvor zu Hause im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen gescheitert. Hoffenheim bleibt in der Liga auf dem fünften Tabellenplatz.

    HSV gewinnt Nordderby

    Zuvor hatte der Hamburger SV das erste Bundesliga-Nordderby seit fast acht Jahren gegen Werder Bremen 3:2 (0:1) für sich entschieden. Jens Stage (45.) hatte Bremen in Führung gebracht, doch Albert Sambi Lonkonga (63. Minute) glich aus. Ein Hacken-Tor von Luka Vuskovic (75.) brachte den HSV erstmals in Führung. Justin Njinmah traf für Werder aber unmittelbar danach zum 2:2 (78.), ehe Poulsen für den vierten Saisonsieg der Hamburger sorgte.
    Das letzte Erstliga-Duell der beiden Clubs hatte im Februar 2018 vor dem Abstieg des HSV stattgefunden.
    Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.