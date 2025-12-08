Fußball-Bundesliga

Borussia Dortmund gewinnt gegen TSG Hoffenheim - Nico Schlotterbeck jubelt (picture alliance / DeFodi Images / Ralf Treese)

Julian Brandt (43. Minute) und Nico Schlotterbeck (60.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass das Team von Trainer Niko Kovac auch im zehnten Bundesliga-Heimspiel nacheinander ungeschlagen blieb. Der BVB war zuvor zu Hause im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen gescheitert. Hoffenheim bleibt in der Liga auf dem fünften Tabellenplatz.

HSV gewinnt Nordderby

Zuvor hatte der Hamburger SV das erste Bundesliga-Nordderby seit fast acht Jahren gegen Werder Bremen 3:2 (0:1) für sich entschieden. Jens Stage (45.) hatte Bremen in Führung gebracht, doch Albert Sambi Lonkonga (63. Minute) glich aus. Ein Hacken-Tor von Luka Vuskovic (75.) brachte den HSV erstmals in Führung. Justin Njinmah traf für Werder aber unmittelbar danach zum 2:2 (78.), ehe Poulsen für den vierten Saisonsieg der Hamburger sorgte.

Das letzte Erstliga-Duell der beiden Clubs hatte im Februar 2018 vor dem Abstieg des HSV stattgefunden.

