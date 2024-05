Champions League-Halbfinale

BVB spielt in Paris um Einzug ins Finale

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will heute den Einzug in das Endspiel der Champions League perfekt machen. Nach dem 1:0-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain reicht beim Rückspiel in der französischen Hauptstadt ein unentschieden.