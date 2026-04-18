Fußball-Bundelsiga
BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Trainerin Eta

Nach der nächsten Niederlage von Borussia Dortmund kann der FC Bayern München am Sonntag deutscher Fußball-Meister werden. Der BVB verlor am 30. Spieltag durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:2 bei der TSG Hoffenheim und hat als Tabellenzweiter weiter zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern.

    Der Zweikampf ereignet sich nahe der Seitenlinie. Muheim zerrt am grünen Trikot von Njinmah, beide blicken auf den Ball neben ihnen. Im Hintergrund eine vollbesetzte Zuschauertribüne
    Fußball-Bundesliga: Werder Bremen - Hamburger SV, 30. Spieltag, Weserstadion, 18.4.2026. Justin Njinmah (l.,Werder Bremen) kämpft gegen Miro Muheim (Hamburger SV) um den Ball. (dpa / Carmen Jaspersen)
    Der Rekordmeister könnte damit im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schon mit einem Unentschieden den erneuten Titelgewinn feiern.
    Marie-Louise Eta kassierte bei ihrem Einstand als Trainerin der Bundesliga mit dem 1. FC Union eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der Tabellen-Vorletzte darf dank des 2:1 in Berlin wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Im Nord-Derby gewann Werder Bremen daheim 3:1 gegen den Hamburger SV. Bayer Leverkusen unterlag dem FC Augsburg zu Hause 1:2.
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.