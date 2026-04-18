Fußball-Bundelsiga

Der Rekordmeister könnte damit im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schon mit einem Unentschieden den erneuten Titelgewinn feiern.
Marie-Louise Eta kassierte bei ihrem Einstand als Trainerin der Bundesliga mit dem 1. FC Union eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der Tabellen-Vorletzte darf dank des 2:1 in Berlin wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Im Nord-Derby gewann Werder Bremen daheim 3:1 gegen den Hamburger SV. Bayer Leverkusen unterlag dem FC Augsburg zu Hause 1:2.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.