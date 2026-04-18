Fußball-Bundelsiga

BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Trainerin Eta

Nach der nächsten Niederlage von Borussia Dortmund kann der FC Bayern München am Sonntag deutscher Fußball-Meister werden. Der BVB verlor am 30. Spieltag durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:2 bei der TSG Hoffenheim und hat als Tabellenzweiter weiter zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern.