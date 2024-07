Der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi wurde 2011 zu sechs Jahren Haft verurteilt. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Bild gehört der Recherche zufolge zur Sammlung des Kunstmuseums von Kochi, wo es auch ausgestellt wurde. Das Gemälde war im Jahr 1995 über Beltracchis Frau und Komplizin in das Londoner Auktionshaus Christie's gelangt und dort für 67.500 Pfund an den Genfer Ableger eines internationalen Finanzdienstleisters versteigert worden. Ein Jahr später verkaufte ein Kunsthändler aus Nagoya das Gemälde für 18 Millionen Yen (damals umgerechnet 167.000 Dollar) an das Museum in Kochi.

Der Kunstfälscher Beltracchi hatte etliche Gemälde angefertigt und versucht, diese als Werke bekannter Künstler erscheinen zu lassen. Dabei imitierte er unter anderem den Malstil und die üblichen Motive der Künstler. Zahlreiche Bilder wurden verkauft und öffentlich ausgestellt. Nach seiner Verurteilung zu sechs Jahren Haft im Jahr 2011 behauptete Beltracchi, dass es auch heute noch unerkannte Fälschungen aus seiner Hand in öffentlichen Museen gebe.

