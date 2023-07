Ökonomische Bildung

Was tun gegen finanziellen Analphabetismus?

Über Geld spricht man nicht - jedenfalls nicht in der Schule. Finanzielle Bildung ist an Schulen kaum Thema. Das Ergebnis: Das finanzielle Grundwissen ist bei den Deutschen gering. Über Wege zu mehr Finanzbildung in der Schule muss also gesprochen werden.

Götzke, Manfred | 01. Juli 2023, 14:05 Uhr