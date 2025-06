Südfrankreich

Ein Kreuzfahrtschiff in der Bucht von Cannes. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / marat yakhin)

Auch die Gesamtmenge der Schiffe pro Jahr regelt die Stadtverwaltung von Cannes: Im kommenden Jahr dürfen es noch 34 Kreuzfahrtschiffe sein, im Jahr 2027 noch 31. Ab 2030 sollen dann nur noch Schiffe mit maximal 1.300 Passagierplätzen zugelassen werden.

2024 lagen 175 Kreuzfahrtschiffe in der Bucht der Stadt

Die Bucht von Cannes sei ein ökologischer Schatz und eine Quelle der Biodiversität, die geschützt werden müsse, begründete Bürgermeister Lisnard den Schritt. Die Stadt an der Côte d'Azur verfügt nicht über einen Hafen, der groß genug ist für die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Diese bleiben daher in der Bucht; die Passagiere werden mit Shuttle-Booten an Land gebracht. Im vergangenen Jahr ankerten dort den Angaben zufolge 175 Passagierschiffe und brachten 460.000 Menschen in die Stadt.

Unlängst hatte auch die nahe gelegene Stadt Nizza angekündigt, ab diesem Sommer nur noch Schiffe mit bis zu 900 Passagieren zu erlauben. Nizza hatte das mit dem Kampf gegen zu viele Touristen, Vermüllung und Umweltverschmutzung begründet.

