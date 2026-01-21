Deutscher Fahrradhersteller

Das betreffe vor allem die Zentrale in Koblenz, meldet das manager-magazin. Es gehe um alle Bereiche wie die Produktion, das Management und die Entwicklung. Das Unternehmen ist seit 2020 mehrheitlich in Besitz einer Investmentgesellschaft. Canyon befindet sich wie die gesamte Fahrradbranche in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Die Verkaufszahlen sind in Deutschland nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes das fünfte Jahr in Folge gesunken.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.