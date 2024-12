Caren Miosga

"Orientierung liefern im politischen Geschäft"

"Wir leben in einer der unsichersten Zeiten der Bundesrepublik", meint Caren Miosga. Für umso wichtiger hält die Journalistin das TV-Format des Polit-Talks. Den härteren Ton in der Politik findet sie nicht falsch: Die Parteien gewinnen so an Profil.