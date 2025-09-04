Erfassung zum Wehrdienst

Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa sagte im Deutschlandfunk, junge Menschen wollten Verantwortung übernehmen in einer krisenhaften Gesellschaft. Sie wollten jedoch selbst darüber entscheiden. Auch müssten sie dabei gleich viel verdienen. Die Bundesregierung solle sich - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - am schwedischen Freiwilligenjahr orientieren, bei dem Militär, Zivilschutz und andere Dienste gleichgestellt seien. Indem man von Anfang an auch junge Frauen anspreche und den Interessierten Wahlfreiheit biete, verhindere man eine Polarisierung, meinte Welskop-Deffaa.
Das Bundeskabinett hatte in der vergangenen Woche ein Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius zu einem neuen Wehrdienst gebilligt.
