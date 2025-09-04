Erfassung zum Wehrdienst
Caritas fordert Verknüpfung der neuen Wehrdiensterfassung mit Freiwilligendiensten

Der deutsche Caritasverband hat eine Integration verschiedener Freiwilligendienste in das geplante neue Wehrdienst-Gesetz gefordert.

    Caritas-Chefin Eva Maria Welskop-Deffaa glaubt, das durch eine Wahlfreiheit zwischen Wehr- und Freiwilligendiensten letztlich auch mehr Interessenten zur Bundeswehr kommen. (picture alliance/Geisler-Fotopress/Frederic Kern)
    Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa sagte im Deutschlandfunk, junge Menschen wollten Verantwortung übernehmen in einer krisenhaften Gesellschaft. Sie wollten jedoch selbst darüber entscheiden. Auch müssten sie dabei gleich viel verdienen. Die Bundesregierung solle sich - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - am schwedischen Freiwilligenjahr orientieren, bei dem Militär, Zivilschutz und andere Dienste gleichgestellt seien. Indem man von Anfang an auch junge Frauen anspreche und den Interessierten Wahlfreiheit biete, verhindere man eine Polarisierung, meinte Welskop-Deffaa.
    Das Bundeskabinett hatte in der vergangenen Woche ein Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius zu einem neuen Wehrdienst gebilligt.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.