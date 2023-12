Afghanistan

Caritas International wirft Taliban Einschränkung der Rechte vor. (AP Photo/WINFRIED ROTHERMEL)

In einem Appell der Organisation heißt es, die Hilfesuchenden in dem Land - und dabei insbesondere Frauen und Mädchen - dürften nicht in Vergessenheit geraten. Trotz widriger Umstände sei die Unterstützung der Betroffenen möglich.

Der Leiter von Caritas International, Müller, sagte im RBB-Inforadio, viele Frauen befänden sich in einem Teufelskreis aus Armut, Rechtlosigkeit und Unterdrückung. Immerhin habe man erreicht, dass Frauen in einigen Provinzen weiter für Nichtregierungsorganisationen arbeiten könnten, etwa im Bereich Gesundheit. Die Taliban hatten vor einem Jahr die Tätigkeit von Frauen in Hilfsorganisationen, darunter auch Organe die UNO, weitgehend verboten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.