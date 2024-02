"Rocky"-Schauspieler

US-Schauspieler Carl Weathers wurde durch seine Rolle als Apollo Creed in den "Rocky"-Filmen bekannt. (IMAGO / Everett Collection / IMAGO)

Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 76 Jahren. Der ehemalige Football-Spieler startete seine Hollywood-Karriere in den 1970er-Jahren und war hauptsächlich in Actionfilmen und Komödien zu sehen. Einem breiten Publikum bekannt wurde er mit seiner Rolle als Boxer Apollo Creed in der "Rocky"-Filmreihe an der Seite von Sylvester Stallone sowie neben Arnold Schwarzenegger in "Predator".

Aber auch in zahlreichen Fernsehserien trat Weathers auf, wie etwa in "Arrested Development", "Chicago Justice" sowie zuletzt der Star-Wars-Serie "The Mandalorian".

