Carlo Ljubek wird neuer Münchner Tatort-Kommissar.

Der erste Fall soll voraussichtlich Ende 2025 gedreht werden. Ljubek tritt in die Fußstapfen von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, die jahrzehntelang als Duo die Geschäfte der Münchner Mordkommission geführt hatten, als Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Die beiden werden laut BR noch fünf Mal im Tatort zu sehen sein und sich dann nach 35 Jahren und genau 100 gemeinsamen Fällen in der Tatort-Saison 2025/2026 aus dem Dienst verabschieden. Der bevorstehende Ruhestand der beiden war Anfang des Jahres bereits angekündigt worden.

Carlo Ljubek absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Er arbeitete dann am Schauspiel Köln und später am Schauspielhaus Hamburg und begann parallel, für Film und Fernsehen zu drehen. Zuletzt spielte er Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" von Stephan Lacant und Francis Meletzky, in Caroline Links ZDF-Serie "Safe" oder im Kinofilm "Alle die du bist" von Michael Fetter Nathansky.

