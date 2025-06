Sporturteil

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne (picture alliance / dpa - Dominic Favre)

Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Er verwies darauf, dass der Besitzer des irischen Vereins noch einen weiteren Klub unterhält, und zwar Silkeborg IF aus Dänemark. Dies ist nach den Statuten der Europäischen Fußball-Union verboten. Die Regeln besagen, dass ein Eigentümer nicht die Kontrolle über mehr als einen Klub haben darf. - Drogheda United sprach von einer ungerechten Entscheidung, wolle sie aber akzeptieren. Die Conference League der Saison 25/26 startet am 10. Juli.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.