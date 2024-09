Sängerin Caterina Valente ist tot. (Hermann-Josef Wöstmann/dpa )

Sie starb im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz, wie ihr Pressesprecher mitteilte. Valente wurde in den 1950er und - 60er Jahren berühmt. Eines ihrer bekanntesten Lieder ist "Ganz Paris träumt von der Liebe". Ihr musikalisches Repertoire umfasste unter anderem Jazz, Schlager und Chanson.

Valente wurde in Italien geboren, hatte aber auch die französische Staatsbürgerschaft.

