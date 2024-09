Sängerin und Tänzerin

Sängerin Caterina Valente ist tot. (Hermann-Josef Wöstmann/dpa )

Valente wurde in den 1950er und -60er Jahren berühmt. Eines ihrer bekanntesten Lieder ist "Ganz Paris träumt von der Liebe". Ihr musikalisches Repertoire umfasste unter anderem Jazz, Schlager und Chanson. Sie sang auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und in vielen anderen Sprachen - insgesamt waren es 13.

Valente spielte auch in zahlreichen Filmen und wirkte in vielen Fernsehshows mit. Sie trat allein neunmal in der "Dean Martin Show" auf und hatte eine eigene Fernsehshow in den USA. Sie holte riesige Einschaltquoten in Italien und feierte auch in Großbritannien Erfolge. Nach Frank Sinatra gilt sie als Entertainerin mit den weltweit meisten Fernsehauftritten.

Valente wurde in Paris geboren, ihre Eltern kamen aus Italien.

