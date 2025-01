EU-Wettbewerbspolitik

Anna Cavazzini (Grüne), Expertin für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament (picture alliance / dts-Agentur)

Es umfasst unter anderem das Aus für den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotor ab 2035. Cavazzini wies Bestrebungen zurück, dies zu ändern und betonte, die Wirtschaft benötige Planungssicherheit.

Von der Leyen: "Zeiten billiger Arbeitskräfte und billiger Energie sind vorbei"

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte Unternehmen in Europa gestern den Abbau von Bürokratie in Aussicht gestellt. Bei der Vorstellung des sogenannten Wettbewerbskompasses in Brüssel richtete sie zugleich eine Mahnung an die Wirtschaft: Das Geschäftsmodell europäischer Unternehmen habe sich in der Vergangenheit auf billige Arbeitskräfte in China und vermeintlich billige Energie aus Russland verlassen. Diese Zeiten seien vorbei, meinte von der Leyen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.