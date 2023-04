Die CDU-Politikerin Serap Güler (IMAGO / Chris Emil JanÃen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Die frühere Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen sagte dem WDR, solche Veranstaltungen schadeten der Integration. Sie würden Zweifel bei Türkinnen und Türken hier säen, ob sie ein Teil der deutschen Gesellschaft seien. Güler sprach sich zugleich dafür aus, dass die verantwortlichen Stellen in Deutschland bei solchen Auftritten stärker nachfassen sollten.

In den Wochen vor der Wahl in der Türkei am 14. Mai sind offizielle Wahlkampfreden türkischer Politiker in Deutschland nicht erlaubt. Dennoch gibt es weiter Auftritte, bei denen für die türkische Regierungspartei geworben wird. Die AKP stellt heute in der Türkei ihre Kandidaten vor.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.