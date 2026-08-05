Baden-Württemberg
CDU-Abgeordneter Bareiß kündigt nach Autounfall Auszeit an - soll unter Einfluss von synthetischem Betäubungsmittel gestanden haben

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bareiß hat nach einem Autounfall in Baden-Württemberg eine Auszeit angekündigt.

    Thomas Bareiß, CDU, spricht im Bundestag.
    Thomas Bareiß (picture alliance / dts-Agentur / -)
    In einer persönlichen Erklärung bat er um Entschuldigung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Politiker wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung. Er soll unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels gestanden haben.
    Bareiß wird vorgeworfen, Mitte Juli einen schweren Unfall verursacht haben. Drei Menschen wurden verletzt, der Politiker musste auch ins Krankenhaus.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.