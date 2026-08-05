Baden-Württemberg

In einer persönlichen Erklärung bat er um Entschuldigung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Politiker wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung. Er soll unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels gestanden haben.
Bareiß wird vorgeworfen, Mitte Juli einen schweren Unfall verursacht haben. Drei Menschen wurden verletzt, der Politiker musste auch ins Krankenhaus.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.