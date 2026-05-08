In geheimer Wahl erhielt der 53-jährige 415 Stimmen - und damit 99 Stimmen mehr als die erforderliche Kanzlermehrheit. Wenn auch der Bundesrat der Personalie zustimmt, kann Heveling die Nachfolge von Rechnungshofpräsident Scheller antreten. Dessen Amtszeit endet nach zwölf Jahren.
Der Bundesrechnungshof in Bonn kontrolliert die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Er kann allerdings nur Empfehlungen aussprechen.
Erst im März hatte die frühere Bundesbauministerin Geywitz von der SPD bei der Bonner Behörde das Amt der Vizepräsidentin angetreten.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.