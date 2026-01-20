Kürzungspläne

Die Welt werde nicht stabiler mit immer weiter steigenden Rüstungsausgaben, sagte der CDU-Politiker auf einer Veranstaltung der kirchlichen Entwicklungsorganisationen in Bonn. Angesichts einer immer dramatischeren Weltlage müsse es ein konkretes Ziel sein, die deutschen Mittel für humanitäre Hilfe wieder zu erhöhen. Laschet stellte sich gegen die unter anderem von Parteikollegen geäußerte Forderung, das Entwicklungsministerium abzuschaffen.
Die Bundesregierung will die Entwicklungshilfe neu ausrichten und die Gesamtmittel dafür in den kommenden Jahren weiter kürzen.
