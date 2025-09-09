Nach Sturz der Regierung

Der CDU-Politiker Armin Laschet (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Die Nationalversammlung in Frankreich hatte Premierminister Bayrou gestern im Streit über Sparmaßnahmen im Haushalt das Vertrauen entzogen. Frankreichs Präsident Macron kündigte nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung an, zügig einen neuen Premierminister zu ernennen.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.