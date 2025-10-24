Automobilindustrie

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das wäre katastrophal für die heimische Wirtschaft. Hintergrund der Vorwürfe sind Lieferprobleme bei dem im chinesischen Besitz befindlichen niederländischen Halbleiterhersteller Nexperia. Die niederländische Regierung hatte Ende September die Kontrolle über die Firma übernommen. China belegte Nexperia-Produkte daraufhin mit einem Exportstopp.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte am Rande eines Besuchs in Kiew, die Situation sei noch nicht geklärt. Zusammen mit der Europäischen Kommission stehe man in Kontakt mit der Regierung in Peking, um die Probleme zu lösen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.