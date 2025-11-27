Der CDU-Politiker Norbert Röttgen (IMAGO / Kay-Helge Hercher / IMAGO / Kay-Helge Hercher)

Röttgen äußerte sich auch zu den Interessen, die hinter dem 28-Punkte-Plan Trumps für die Ukraine steckten. Das wesentliche Motiv der USA werde in dem Plan genannt. Die Amerikaner wollten 100 Milliarden Dollar des eingefrorenen russischen Staatsvermögens für amerikanische Investitionen in der Ukraine haben und sich 50 Prozent der Gewinne garantieren lassen. Es gehe also darum, Geld für US-Investoren zu machen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.