Nahost-Konflikt

Außenministerin Baerbock ist mit dem Bundestagsabgeordneten Ziemiak in den Libanon gereist. (Marwan Naamani / dpa / Marwan Naamani)

Der Staat stehe vor dem Kollaps, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk. Eine Million Menschen seien auf der Flucht, hinzu kämen die vielen Flüchtlinge aus Syrien. Die Hisbollah-Miliz habe den Libanon als Geisel genommen.

Ziemiak hatte gestern mit Bundesaußenministerin Baerbock den Libanon besucht. Baerbock nimmt heute in Paris an einer

internationalen Hilfskonferenz für den Libanon teil. Sie hatte zuletzt weitere 60 Millionen Euro an Hilfen zugesagt.

Das französische Außenministerium teilte mit, bei dem Treffen solle es um Unterstützung für die notleidende Bevölkerung und um den Aufbau eines funktionierenden Staatswesens gehen. Auf der Konferenz werden Vertreter von 70 Ländern und zahlreichen Organisationen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.