Vorläufiges Ergebnis der Thüringer Kommunalwahl

Kommunalwahl in Thüringen (Heiko Rebsch/dpa)

Demnach wurde die CDU bei den Kreistags- und Stadtratswahlen mit 27,2 Prozent stärkste Kraft. Die vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD kam mit 25,8 Prozent auf Platz zwei. Im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2019 blieb die CDU stabil, die AfD gewann rund acht Prozentpunkte hinzu. Die drei Thüringer Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne fuhren allesamt Verluste ein, ebenso die FDP.

Bei den Bürgermeister- und Landratswahlen kommt es in den meisten Fällen zu Stichwahlen - unter anderem in den Städten Erfurt, Jena und Gera. In neun Landkreisen erreichten Kandidaten der AfD die Stichwahl.

Die Kommunalwahl galt als Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.