Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Es fehle weiterhin ein Aufwuchsplan für die aktive Truppe und damit eine Antwort auf die Frage, wie man das Ziel von 260.000 Soldatinnen und Soldaten erreiche, sagte er dem Reaktionsnetzwerk Deutschland. Röwekamp kritisierte zudem das Fehlen einer Gesamtverteidigungs-Beschaffungsplanung und einer Strategie für die Reserve. Für die Verteidigungsausschusssitzung am Mittwoch sei noch nichts angekündigt.

Röwekamp erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Bundesverteidigungsminister Pistorius bei der Bundeswehrtagung im vergangenen November angekündigt habe, bis Ostern eine Modernisierungsagenda für die Bundeswehr vorzulegen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.