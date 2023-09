Altersvorsorge

Die CDU-Politikerin Connemann. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Das erinnere an Hedgefonds, sagte die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, den Sendern RTL/ntv. Der deutsche Staat als Hedgefonds-Verwalter sei ein hohes Risiko, führte die CDU-Bundestagsabgeordnete aus. Ähnlich hatte sich zuvor Parteichef Merz geäußert. Auch der Linken-Vorsitzende Schirdewan meinte, Rentenrücklagen Kapitalmärkten auszuliefern, sei kein Finanzierungskonzept. Kurse könnten steigen oder fallen, erklärte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Renten an Kapitalmärkten würden gerade das vernichten, was sie bieten sollten: finanzielle Sicherheit im Alter.

FDP-Chef und Finanzminister Lindner will für das sogenannte Generationenkapital jährlich mehr als zehn Milliarden Euro in Aktien und Anlagen investieren. Mit den Erlösen soll dann ab Mitte der 30er Jahre die Rentenversicherung entlastet werden.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.