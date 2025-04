Kleiner Parteitag

Der CDU-Vorsitzende Merz (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Sozialdemokraten lassen ihre Mitglieder bis morgen Abend entscheiden. Der künftige Bundeskanzler Merz versprach in seiner Rede vor den Delegierten in Berlin unter anderem in der Wirtschafts-, Migrations-, Außen- und Sicherheitspolitik einen Politikwechsel. Die Kompromisse im Koalitionsvertrag halte er für verantwortbar, sagte der CDU-Vorsitzende. Zugleich kündigte der designierte Bundeskanzler eine Führungsrolle für Deutschland in der Europäischen Union an. Die Unsicherheit in der EU müsse überwunden werden.

CDU und CSU gaben heute bereits bekannt, wer aus den Unionsparteien ins Bundeskabinett eintreten soll. Zum Beispiel wird CDU-Fraktionsvize Wadephul Außenminister, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wird Innenminister und die Energiemanagerin Reiche soll Wirtschaftsministerin werden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.