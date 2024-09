Neuer CDA-Chef

Dennis Radtke ist neuer Vorsitzender der CDA - Christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (IMAGO / Rene Traut)

Radtke sagte im Deutschlandfunk, es gebe im BSW-Parteiprogramm zwar sozialpolitische Forderungen, die durchaus diskussionswürdig seien, bei anderen Punkten sehe er aber große Fragezeichen. Als Beispiel nannte er die aus seiner Sicht fehlende Unterstützung der Ukraine, die das BSW, so Radtke wörtlich, "unter den Bus werfen" wolle.

Zweifel äußerte Radtke außerdem an der Finanzierung der Partei. Er forderte, BSW-Chefin Wagenknecht solle die Herkunft von Spendengeldern offenlegen. Radtke betonte, man könne zwar mit dem BSW darüber reden, wie man beispielsweise in Thüringen einen Ministerpräsidenten Höcke verhindere, das sei aber ein Unterschied zu einer formalen Zusammenarbeit in einer Koalition.

Der CDU-Europaabgeordnete Radtke war am Wochenende zum neuen Vorsitzenden des Arbeitnehmerflügels seiner Partei gewählt worden. Er ist der Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Laumann.

