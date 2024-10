Thüringen

CDU, BSW und SPD sprechen wieder räumen offenbar Hindernisse für weitere Sondierungen aus dem Weg

In Thüringen haben CDU, BSW und SPD in ihrem Streit über die Haltung zur Ukraine und zur Sicherheitspolitik einen Kompromiss gefunden. Damit können die Sondierungen für eine Regierungsbildung fortgesetzt werden. Der CDU-Landesverband veröffentlichte den Entwurf einer Präambel für einen möglichen Koalitionsvertrag. Auch die "Tagesschau" zitiert aus dem Papier. Darin erklären die drei Parteien, der Wille zum Frieden in Europa eine sie. Zur Ukraine heißt es, "im Rahmen der europäischen und bundesstaatlichen Ordnung" unterstützten die Parteien alle diplomatischen Initiativen, um "den von Russland entfesselten Angriffskrieg" zu beenden.