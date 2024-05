20 Jahre EU-Ost-Erweiterung

CDU-Chef Merz für die Aufnahme weiterer Staaten in die EU (Archivbild). (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Merz sagte dem Tagesspiegel , die Tür der Europäischen Union bleibe offen für neue Mitglieder wie die Ukraine, Georgien, Moldau oder die Staaten des Westbalkans, sofern sie die Kriterien erfüllten. Um auch Länder, die nicht beitreten wollen oder noch nicht beitreten könnten, enger an die EU zu binden, forderte er eine Reform des Verfahrens. So seien mehr konkrete Zwischenschritte auf dem Weg in die Europäische Union nötig.

Außerdem kritisierte der CDU-Chef den Umgang mit dem Jahrestag der EU-Osterweiterung in Deutschland. Das Datum habe in der politischen Aufmerksamkeit kaum eine Rolle gespielt. Heute vor 20 Jahren waren der EU zehn Staaten vor allem in Osteuropa beigetreten, darunter Polen, Tschechien, Ungarn und die baltischen Staaten.

