Nach Landtagswahlen

Denkbar sei aber womöglich eine Duldung oder andere Formen der Zusammenarbeit, sagte Merz in Berlin. Richtschnur sei, einen AfD-Ministerpräsidenten Höcke in Thüringen zu verhindern. Er wolle sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben, betonte der CDU-Chef.

In Thüringen hatten CDU, BSW und SPD zuvor erstmals in einer Dreierrunde über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Ihnen würde in einem Bündnis eine Stimme zur eigenen Mehrheit fehlen, weshalb sie auf die Unterstützung der Linkspartei angewiesen wären. Bei der Landtagswahl vor drei Wochen war die AfD stärkste Kraft geworden. Allerdings will keine der anderen Parteien mit ihr koalieren.

