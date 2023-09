CDU-Chef Merz sieht die geplante Aktienrente der Bundesregierung kritisch. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es brauche sicher eine kapitalgedeckte Alterssicherung als weitere Säule, aber in der gesetzlichen Rente habe dies nichts zu suchen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Was die Regierung mit ihrer Aktienrente mache, sei Spekulieren auf Pump. Das seien Hedgefonds-Methoden. Darüber hinaus äußerte der CDU-Chef die Bereitschaft, über einen höheren Spitzensteuersatz zu diskutieren. Ob er am Ende bei 42 oder 45 Prozent liege, sei nicht entscheidend. Wichtig sei eine Entlastung der Mittelschicht. Schon Menschen, die heute nur etwas mehr verdienten als der Durchschnitt, hätten enorme Belastungen durch Abgaben und Steuern.

Gestern hatte die Unions-Fraktion nach ihrer zweitägigen Klausur einen Maßnahmenkatalog für eine bessere Wirtschaftslage vorgelegt. Zunächst gehe es darum, mit dem Bürokratieabbau endlich ernstzumachen, hieß es. - Neben der Einführung einer Aktienrente bekräftigte die FDP bei ihrer Klausur Forderungen nach einer Senkung der Stromsteuer, einem Verzicht auf weitere Sozialreformen und einem Stopp des Rückbaus der letzten Atomkraftwerke.

