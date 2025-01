Transatlantisches Verhältnis

Aber auch die EU sei mit ihren 450 Millionen Einwohnern ein großer Absatzmarkt für die Vereinigten Staaten. Es gehe nun darum, dass die europäischen Länder ihre eigene Stärke auf die Straße brächten und selbstbewusst gegenüber Trump aufträten. In diesem Zusammenhang müsse Deutschland bereit sein, wieder mehr Verantwortung in Europa zu übernehmen. Die EU-Mitgliedsländer warten laut Merz darauf, dass die Bundesrepublik eine führende Rolle einnimmt. Die größten Herausforderungen sieht Merz darin, vor allem die deutsche Volkswirtschaft wieder leistungsfähig zu machen. Zudem müsse Europa mehr in die eigene Sicherheit investieren, sagte Merz.