Vor EU-Sondergipfel

Das sei der beste Schutz für Europas Sicherheit, erklärte Merz im Onlinedienst X nach Gesprächen in Brüssel. Rutte betonte ebenfalls auf X, Europa müsse mehr eigene Rüstungsgüter produzieren und die Ukraine weiterhin unterstützen. Gespräche führte Merz auch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragten Kallas.

Am heutigen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs nimmt der CDU-Chef nicht teil; dort wird Deutschland von Bundeskanzler Scholz vertreten. In der Runde steht unter anderem ein Entwurf der Europäischen Kommission zur gemeinsamen Aufrüstung zur Debatte. Der Plan sieht vor, die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen. Mit mehreren Maßnahmen könnten laut von der Leyen insgesamt fast 800 Milliarden Euro mobilisiert werden.

