Unions-Chef Merz hält sich für einen Tag in ukrainischen Hauptstadt auf. (Michael Kappeler/dpa)

Bei seiner Ankunft erklärte der Unions-Kanzlerkandidat, er wolle auch in Erfahrung bringen, was Deutschland weiter an Hilfe leisten könne. Merz wird heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über den Angriffskrieg Russlands sprechen. Der CDU-Chef hatte die Ukraine bereits im Mai 2022 besucht - also kurz nach Kriegsbeginn.

