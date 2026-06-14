Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Eine Minderheitsregierung sei zwar nicht sein Wunschmodell, sagte er der Zeitung "Die Welt". Stabile Koalitionen seien meist verlässlicher. Aber man brauche in Deutschland mehr parlamentarischen Pragmatismus. In Skandinavien werde seit Jahren unaufgeregt mit Minderheitsregierungen gearbeitet, meinte Peters.

Die CDU hat Koalitionen mit der AfD und der Linken ausgeschlossen. In einer Wahlumfrage von Infratest dimap kam die CDU im Mai auf 10 Prozent und wäre damit viertstärkste Kraft nach der AfD mit 36 Prozent, der SPD mit 27 Prozent und der Linken mit 13 Prozent der Stimmen.

Mecklenburg-Vorpommern wird derzeit von einer Koalition aus SPD und Linken regiert.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.