Wer jetzt weitere Pflichten schaffe, gefährde Investitionen, Arbeitsplätze und Wachstum, sagte Connemann dem "Handelsblatt".
Der Vorsitzende des Arbeitgeberflügels CDA, Radtke, stellte sich dagegen hinter den Vorschlag des DGB. Um das Rentenniveau zu sichern, werde man die drei Säulen der Altersvorsorge, gesetzlich, betrieblich und privat, noch vernetzter denken müssen. Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt sprach sich dafür aus, Arbeitgeber stärker an der Absicherung im Alter zu beteiligen.
Für Mittwoch ist eine Gesprächsrunde mit Vertretern der Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und der schwarz-roten Koalition über die anstehenden Sozialreformen angesetzt.
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.