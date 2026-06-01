Europäische Wirtschaft

Der Digitalpolitiker der EVP-Fraktion sagte im Deutschlandfunk, dass eine neue Phase des wirtschaftlichen Wettbewerbs kurz bevorstehe. Wer dabei auf KI verzichte, werde nie schneller oder kostengünstiger produzieren können als andere und sei damit im Zweifel bald weg vom Markt.
In dieser Woche wird ein Gesetzespaket der EU-Kommission zu mehr digitaler Unabhängigkeit von den USA und China vorgestellt. Voss rät Unternehmen aber, den Gesetzgebungsprozess nicht abzuwarten. Es sei schon spät, und bis zur Umsetzung werde es noch dauern. Firmen könnten bis dahin auf das bestehende europäische KI-Gesetz als Handlungsanweisung zurückgreifen und aktiv werden.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.