Caspary sagte im Deutschlandfunk, er könne die Unzufriedenheit nicht nachvollziehen. Merz habe die von ihm favorisierte Lösung zur Finanzierung der Ukraine zwar nicht durchsetzen können. Europa lebe aber vom Kompromiss, und einen solchen hätten die 27 Mitgliedstaaten am Ende gefunden. Caspary bewertete auch positiv, dass die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens auf Januar verschoben wurde. Damit sei Zeit gewonnen worden, die von Italien vorgebrachten Bedenken auszuräumen.
Kritiker hatten Merz vorgehalten, auf dem EU-Gipfel in zweifacher Hinsicht gescheitert zu sein. Der Kanzler hatte sich dafür eingesetzt, zur Finanzierung der Ukraine eingefrorenes russisches Vermögen zu verwenden. Stattdessen gibt die EU nun ein Darlehen von 90 Milliarden Euro. Außerdem war Merz dafür, das Abkommen mit den Mercosur-Staaten noch in diesem Jahr zu unterzeichnen.
Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.